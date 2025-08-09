Премьер Словакии Роберт Фицо пожелал российскому лидеру Владимиру Путину и главе США Дональду Трампу в ходе встречи найти «осмысленное» решение украинского конфликта.

«Желаем российскому и американскому президентам, чтобы нашли осмысленное решение», — заявил он в соцсетях.

Международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса считает, что руководство ЕС и Украины может попытаться сорвать возможные результаты встречи российского лидера Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа.