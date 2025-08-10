60% немцев недовольны работой правительства Мерца после 100 дней у власти

Почти две трети жителей Германии (60%) выразили недовольство работой правительства ФРГ и канцлера Фридриха Мерца спустя 100 дней после формирования коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Об этом свидетельствует опрос института INSA, проведенный по заказу газеты Bild am Sonntag 7-8 августа среди 1004 респондентов. Лишь 27% опрошенных удовлетворены деятельностью кабинета министров.

Рейтинг самого Мерца оказался ниже: 30% поддержки против 59% недовольных. Для сравнения, через 100 дней после вступления в должность экс-канцлера Олафа Шольца в марте 2022 года его работу одобряли 43% немцев при 41% критиков. Треть респондентов (26%) считают, что Мерц работает несколько лучше Шольца, однако 41% не видят различий, а 27% оценивают его действия хуже.

При этом 28% участников опроса полагают, что нынешняя коалиция эффективнее распавшегося "Светофора" (СДПГ/"Зеленые"/СвДП), тогда как 24% придерживаются противоположного мнения. Рейтинг партий остался стабильным: ХДС/ХСС — 27%, "Альтернатива для Германии" — 25%, СДПГ — 15%, "Зеленые" — 11%, Левая партия — 9%, BSW и СвДП — по 4%. В конце июля опрос INSA показал аналогичные результаты - большинство граждан Германии недовольны новым правительством и Фридрихом Мерцем.