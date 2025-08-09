Глава МИД Британии обсудил конфликт на Украине с Вэнсом, Ермаком и Умеровым

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми провёл переговоры по ситуации на Украине с вице-президентом США Джэй Ди Вэнсом, главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, а также секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

© Global look

Об этом он написал в соцсети X.

«Сегодня я провёл в Чивнинг-хаус встречу с Андреем Ермаком, Рустемом Умеровым, Джей Ди Вэнсом и европейскими советниками по национальной безопасности для обсуждения следующих шагов для мира на Украине», — говорится в сообщении.

По его словам, Великобритания продолжит поддерживать Украину.

Ранее Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.