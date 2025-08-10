Стармер и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Главы Великобритании и Франции Кир Стармер и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.
Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера.
Уточняется, что оба лидера подтвердили свою «неизменную» поддержку Владимира Зеленского. Также они обсудили, как в дальнейшем сотрудничать с американским лидером Дональдом Трампом.
Ранее Макрон заявил, что Европа должна принять участие в урегулировании конфликта на Украине.