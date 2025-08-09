В Иране арестованы 20 предполагаемых шпионов израильского "Моссада"

Российская Газета

В последние месяцы Иран арестовал 20 человек, утверждая, что они являются шпионами израильского шпионского агентства "Моссад". Об этом заявили судебные органы Тегерана.

В Иране арестованы 20 предполагаемых шпионов израильского "Моссада"
© Global Look Press

По словам представителя судебной власти Асгара Джахангири, обвинения против некоторых из 20 подозреваемых были сняты, и они были освобождены, уточняет AFP. Он не назвал цифру освобожденных.

"Судебная система не проявит снисходительности к шпионам и агентам сионистского режима, и с твердыми решениями сделает из них всех пример", - цитируют Джахангири иранские СМИ.

По его словам, все подробности будут обнародованы после завершения расследования.

В среду в Иране был казнен ученый-ядерщик по имени Рузбех Вади, осужденный за шпионаж в пользу Израиля и передачу информации о другом ученом-ядерщике, убитом в результате авиаударов Израиля по Ирану в июне, сообщают государственные СМИ. В июне Израиль нанес десятки разрушительных авиаударов по Исламской Республике и ее ядерным объектам, тайно проникнув в Тегеран, чтобы убить более 30 иранских командиров и по меньшей мере 11 главных ученых-ядерщиков. Почти двухнедельный конфликт серьезно ослабил системы противовоздушной обороны Тегерана. Парламент Ирана в июле принял законопроект, разрешающий смертную казнь для тех, кто осужден за шпионаж. Это преступление, которое ранее наказывалось пожизненным заключением. За последние месяцы в Иране было казнено по меньшей мере восемь человек.

Между тем Иран скрывает своих выживших ученых-ядерщиков из-за опасений, что Израиль может снова нацелиться на них, сообщает The Telegraph. Отмечается, что ученым больше не разрешается преподавать или жить в своих семейных домах, вместо этого их перевезут в столицу или северные прибрежные города, по словам высокопоставленного иранского чиновника. По меньшей мере 15 из оставшихся в живых ученых из 100, внесенных в список Израиля, как сообщается, рассматривают возможность выбора новых карьерных путей.