В Иране арестованы 20 предполагаемых шпионов израильского "Моссада"

В последние месяцы Иран арестовал 20 человек, утверждая, что они являются шпионами израильского шпионского агентства "Моссад". Об этом заявили судебные органы Тегерана.

По словам представителя судебной власти Асгара Джахангири, обвинения против некоторых из 20 подозреваемых были сняты, и они были освобождены, уточняет AFP. Он не назвал цифру освобожденных.

"Судебная система не проявит снисходительности к шпионам и агентам сионистского режима, и с твердыми решениями сделает из них всех пример", - цитируют Джахангири иранские СМИ.

По его словам, все подробности будут обнародованы после завершения расследования.

В среду в Иране был казнен ученый-ядерщик по имени Рузбех Вади, осужденный за шпионаж в пользу Израиля и передачу информации о другом ученом-ядерщике, убитом в результате авиаударов Израиля по Ирану в июне, сообщают государственные СМИ. В июне Израиль нанес десятки разрушительных авиаударов по Исламской Республике и ее ядерным объектам, тайно проникнув в Тегеран, чтобы убить более 30 иранских командиров и по меньшей мере 11 главных ученых-ядерщиков. Почти двухнедельный конфликт серьезно ослабил системы противовоздушной обороны Тегерана. Парламент Ирана в июле принял законопроект, разрешающий смертную казнь для тех, кто осужден за шпионаж. Это преступление, которое ранее наказывалось пожизненным заключением. За последние месяцы в Иране было казнено по меньшей мере восемь человек.

Между тем Иран скрывает своих выживших ученых-ядерщиков из-за опасений, что Израиль может снова нацелиться на них, сообщает The Telegraph. Отмечается, что ученым больше не разрешается преподавать или жить в своих семейных домах, вместо этого их перевезут в столицу или северные прибрежные города, по словам высокопоставленного иранского чиновника. По меньшей мере 15 из оставшихся в живых ученых из 100, внесенных в список Израиля, как сообщается, рассматривают возможность выбора новых карьерных путей.