В Лондоне полиция задержала 200 сторонников пропалестинской группы

Полиция Лондона задержала, по меньшей мере, 200 человек за поддержку палестинцев на крупнейшей за последнее время акции протеста, сообщает AFP.

Демонстранты начали собираться возле парламента с плакатами: "Выступаем против геноцида, поддерживаем действия Палестины" и другими лозунгами, а также размахивали палестинскими флагами. Они аплодировали задержанным, несмотря на угрозу оказаться в полицейском участке.

Организаторы акции заявили, что в полицию попала лишь часть из сотен собравшихся.

Правительство Британии запретило пропалестинскую группу в прошлом месяце в соответствии с антитеррористическими законами. По версии властей, ее участники подозреваются в серьезных нападениях, которые сопровождались насилием, значительными травмами и ущербом от преступных действий.

Группа под названием "Защитим наших присяжных", которая организовала протесты и предыдущие демонстрации против запрета, отметила, что беспрецедентное количество людей рисковали задержанием и возможным тюремным заключением для защиты правды и свободы в Британии.