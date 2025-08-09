Зоопарк в Лейпциге усыпил амурских тигрят через три дня после рождения

В Лейпцигском зоопарке три амурских тигренка были усыплены через несколько дней после их рождения.

Потрясает объяснение причины этого шага руководства заведения. Дескать, мать-тигрица не заботилась о питомцах, "вот почему трех маленьких амурских тигров нужно было избавить от страданий". О ручном кормлении не могло быть и речи с точки зрения разведения диких животных, пояснили в дирекции, сообщает Spiegel.

Детеныши родились в среду вечером, говорится в сообщении. Это был первый помет тигрицы Юшки. Неопытная кошка отвернулась от своего потомства через несколько часов после рождения. Такое поведение эмоционально печально с человеческой точки зрения, но это часть животного царства, считает директор зоопарка Йорг Юнхольд. В течение двух дней мать не заботилась о них, маленькие тигры становились все более слабыми. "На данном этапе, когда у матери больше не возникает стимулов к кормлению, мы должны взять на себя тяжелую ответственность и избавить молодых животных от страданий от голода", - поддержал директора ветеринар зоопарка Андреас Бернхард. Тем не менее, зоопарк продолжит попытки разведения вида с амурской тигрицей Юшкой.

"В будущем она сможет внести свой вклад в дальнейшее существование вида с помощью естественного выращивания", - сказал директор зоопарка.

Напомним, что недавно общественность была также шокирована сообщением об умерщвлении обезьян в другом зоопарке. В подобном заведении в Нюрнберга убили 12 павианов из-за нехватки мест в вольере, а их туши скормили хищникам, в том числе львам, из соседних клеток.