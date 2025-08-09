ЕС и Киев выступили с инициативой по урегулированию украинского конфликта

Ряд стран ЕС и Украина представили в субботу, 9 августа, свой план по урегулированию украинского конфликта. По мнению авторов, он должен послужить основой для предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Накануне стало известно, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Владимир Зеленский в преддверии российско-американского саммита провел переговоры с главами государств и правительств европейских стран, сделал несколько заявлений. В частности, рассказал, что не пойдет на территориальные уступки.

«Европейские державы и Украина ответили на план Владимира Путина по прекращению огня в субботу встречным предложением, которое, по их словам, должно послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и российского лидера», — пояснили журналисты.

По их данным, предложение ЕС и Киева включает в себя требования о том, что прежде чем будут предприняты какие-либо другие шаги, должно быть достигнуто прекращение огня.

В документе также говорится, что обмен территориями может быть только на взаимной основе, любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены «железными гарантиями безопасности», включая потенциальное членство Украины в НАТО.

План был представлен вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланнику президента США по Украине Киту Келлогу, а также спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу.