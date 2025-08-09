Трамп назвал один из самых опасных городов в мире

Из-за увеличения уличной преступности Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира. Об этом США Дональд Трамп в Truth Social.

Американский лидер признал, что столица Соединенных Штатов в настоящее время является опасной, однако пообещал исправить это в ближайшее время.

«В понедельник [11 августа] в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, в сущности, положит конец преступлениям с применением насилия в Вашингтоне, округ Колумбия», — написал он.

Поводом для такого заявления Трампа стал недавний инцидент с жестоким нападением группы подростков на 19-летнего бывшего помощника предпринимателя Илона Маска Эдварда Користина, который также известен по прозвищу Большие Яйца. Тогда Bloomberg написал, Трамп начал полномасштабную борьбу с преступностью в Вашингтоне.

«С сегодняшнего вечера в Вашингтоне не будет безопасного убежища для преступников», — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее в России выбрали самый безопасный город. Им оказался Нижний Новгород — столица Приволжья заняла 63-е место по уровню безопасности среди 352 крупных городов мира. При этом Москва заняла 109-ю позицию с показателем 63,7, а Санкт-Петербург — 131-ю с показателем 60,7.