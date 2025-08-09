Иран пригрозил заблокировать «мост Трампа» вместе с Россией

Иран начал угрожать блокировкой «моста Трампа» вместе с Россией

В Иране пообещали заблокировать «мост Трампа», который соединит через территорию Армении две части Азербайджана, вместе с Россией или без нее. Об этом заявил советник Али Хаменеи по международным делам Али Акбар Велаяти, передает Entekhab.

По его словам, поддерживаемый США проект транспортных коммуникаций через Зангезурский коридор, который прозвали «мост Трампа» является «заговорщическим» и направлен на раздел Армении. Иранский советник также отметил, что «сталкивается с решительным противодействием со стороны армянского народа».

Велаяти также заявил, что проект США станет «кладбищем наемников Трампа». По его словам, Иран остановит его вместе с Россией или без.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. В частности, обозначено строительство коммуникаций между частями Азербайджана по территории Армении под внешним контролем Вашингтона. За охрану пути будут отвечать частные военные компании (ЧВК) США, что означает рост американского присутствия в регионе.