Крымчанка заняла второе место в конкурсе «Миссис Ливан 2025»

Крымчанка Светлана Шехаб эль-Дин (Светлана Калинина) заняла второе место в конкурсе «Миссис Ливан 2025», девушка представляла Бейрут.

«Я живу в Ливане почти 14 лет. У меня есть ливанское гражданство, я замужем и у меня ребёнок», — рассказала она РИА Новости.

Девушка планирует представлять Ливан на предстоящем конкурсе «Мисс Вселенная», к которому начала готовится уже сейчас.

Ранее стало известно, что победительницей конкурса «Мисс мира» стала Опал Сучата из Таиланда.