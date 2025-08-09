Крымчанка заняла второе место в конкурсе «Миссис Ливан 2025»

Крымчанка Светлана Шехаб эль-Дин (Калинина) заняла второе место в конкурсе красоты «Миссис Ливан 2025» (Mrs. Lebanon 2025), заключительный этап которого прошел в городе Аляй. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, за титул в этом году боролись 15 самых красивых женщин страны. Калинина представляла Бейрут.

«Я живу в Ливане почти 14 лет. У меня есть ливанское гражданство, я замужем и у меня ребенок. Работаю 22 года моделью и у меня свое модельное агентство… О конкурсе: он проходил в два этапа. На первом этапе мы посетили много мест и были спортивные соревнования», — заметила Светлана.

Калинина признала, что самым сложным конкурсом для нее стал опрос на арабском языке. Она добавила, что неважно знает язык, но все же смогла пройти испытание.

По ее словам, с высокой долей вероятности, она поедет представлять Ливан на престижном конкурсе «Миссис Вселенная», где получит возможность «потягаться с нашей русской красоткой силой и красотой».

Ранее сообщалось, что модель украинского происхождения Каролина Сиино, ставшая победительницей конкурса красоты «Мисс Япония–2024», была вынуждена под давлением общественности отказаться от титула.