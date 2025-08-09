Мерц подвергся критике однопартийцев

Ряд депутатов от ХДС резко раскритиковал решение своего однопартийца Фридриха Мерца, занимающего пост канцлера ФРГ, о приостановке поставок вооружений и военной техники Израилю. Об этом пишет Süddeustche Zeitung со ссылкой на источники в правлении партии.

В пятницу, 8 августа, Мерц объявил, что кабмин приостановит выдачу разрешений на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа.

«Решение федерального канцлера Фридриха Мерца (ХДС) прекратить поставки в Израиль продукции оборонного назначения, которые могут быть использованы в секторе Газа, вызвало решительные возражения в его партии», — пояснил источник.

Собеседник газеты заметил, что канцлер не посчитал необходимым проинформировать их об этих планах своевременно.

По его словам, весной 2025 года Мерц обещал, что он, в отличие от экс-канцлера Ангелы Меркель, не будет отдаляться от однопартийцев.

Напомним, что 7 августа израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового гражданского правительства.