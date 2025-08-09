Пашинян неожиданно заявил о пользе «Дороги Трампа» для России

Для России открываются новые перспективы после меморандума Армении и Азербайджана о разблокировании экономических коммуникаций. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

Пашинян отметил, что «существует теория», что новый проект может нанести ущерб торговым интересам России и Ирана. По его словам, это не так, наоборот, откроются «экономические возможности для России.

«Например, мы получим железнодорожное сообщение с Россией, которого у нас не было 30 лет. Это может стать хорошей возможностью для экономического взаимодействия РФ и США», — заявил Пашинян.

Ранее армянский и азербайджанский президенты подписали в Вашингтоне меморандум о разблокировании экономических коммуникаций региона. Речь идет о так называемом Зангезурском коридоре.

Транспортная артерия пройдет через Сюникскую область Армении и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Она будет носить название «Дорога Трампа».

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что «США стремятся контролировать транспортные пути по всему миру, и «фактически речь идет об угрозе национальной безопасности Ирана и Российской Федерации».