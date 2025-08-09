Карл III получил миллионы после кражи табакерок из музея в Париже

Король Великобритании Карл III заработал миллионы фунтов стерлингов после того, как лишился в результате кражи из музея двух драгоценных табакерок из Королевской коллекции. Об этом пишет искусствоведческий журнал Artnet.

В статье говорится, что ограбление произошло еще 20 ноября 2024 года в парижском музее Коньяк-Жэ. Вооруженные топорами налетчики ворвались на выставку миниатюрных драгоценностей, разбили витрину и схватили семь дорогостоящих табакерок, в том числе две, предоставленные британской короной. После этого они скрылись в неизвестном направлении на мотоциклах.

Сообщалось, что общая стоимость украденного составила более 1 миллиона евро, хотя окончательная оценка так и не была обнародована.

Однако вскоре из годового отчета фонда Королевской коллекции стало известно, что табакерки Карла были застрахованы, и в течение года за них пришла компенсация.

Отвечающий за картины, скульптуры, мебель и ювелирные изделия Королевской коллекции фонд заявил, что выплата в размере почти четырех миллионов евро "будет направлена на пополнения коллекции".

Одним из украденных предметов была табакерка, изготовленная в Берлине в 1770-х годах для Фридриха III Прусского. Ее зеленый яшмовый футляр украшен золотым ободком и растительным орнаментом, инкрустированным почти тремя тысячами бриллиантов.

Другой экземпляр, изготовленный около 1740 года, украшен изображением "Рождения Венеры" Боттичелли, вставленным в расходящиеся лучами полосы золота и лазурита.