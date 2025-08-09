Зеленский заявил, что не видит сдвигов в позиции РФ по конфликту

Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что не видит сдвигов в позиции России по конфликту. Он добавил, что Москва по-прежнему придерживается своей политики.

Украинский лидер пояснил, что провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, обсудил с ней дипломатическую ситуацию и коммуникацию с партнерами.

«Впрочем, не видим сдвигов в российской позиции. Россияне не хотят прекращать [военные действия], навязывают идею «обмена» украинской территории на украинскую территорию с не гарантирующими ничего последствиями, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления [противостояния]», — отметил Зеленский.

По его мнению, все шаги Украины и ее партнеров должны приближать реальное завершение конфликта, а не способствовать его реконфигурации, должны работать на общую безопасность.

По его словам, он также провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудил текущую международную повестку.