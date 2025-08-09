В НАТО отреагировали на соглашение Баку и Еревана

Североатлантический альянс выражает поддержку процессу примирения между Азербайджаном и Арменией, готов к сотрудничеству с ними, рассказала в соцсетях руководитель пресс-службы НАТО Эллисон Харт.

Накануне в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа. По её итогам лидеры республик подписали совместную декларацию, подтверждающую стремление Баку и Еревана к миру.

«НАТО приветствует шаги, направленные на достижение мира между Арменией и Азербайджаном, и выражает благодарность президенту США за его вклад в этот процесс. Мы открыты для взаимодействия с обеими странами», — отметила Харт.

Харт пояснила, что альянс рассматривает эти события как «важный шаг к укреплению безопасности в регионе».

Пашинян подтвердил готовность передать Азербайджану территории Армении

Ранее Пашинян сообщил, что между Арменией и Азербайджаном фактически установлен мир. Он добавил, что достигнутые соглашения заключены в рамках суверенитета и территориальной целостности обеих стран и являются значимым достижением для региона Южного Кавказа.