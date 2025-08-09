Мировые СМИ обсуждают, что ожидать от готовящегося саммита Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение по Украине будет включать некоторый обмен территориями.

© BFM

«Зеленскому придется готовиться что-то подписать, но это пойдет на пользу обеим сторонам», — сказал американский президент.

Зарубежные СМИ обсуждают, что может стать предметом торга на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа и что может из себя представлять «обмен территориями».

По данным The Wall Street Journal, президент Путин через спецпосланника Стива Уиткоффа передал американской администрации «масштабное предложение», согласно которому Москва согласится на прекращение огня, если Киев выведет войска из Донбасса, а линия фронта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена. Затем Путин и Трамп разработают окончательный вариант мирного договора, после чего его обсудят с Зеленским.

Журнал Politico описывает такую же схему: Донбасс остается за Россией, в Херсонской и Запорожской областях фронт замораживается. При этом объявление о встрече Путина и Трампа на Аляске еще не значит, что была достигнута какая-то договоренность в урегулировании. Американский президент обсуждает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами, подчеркнул источник.

Возможность того, что Зеленский примет участие в переговорах Трампа и Путина на Аляске, все еще существует, рассказал CBS News высокопоставленный чиновник в Белом доме. Однако не уточняется, в каком формате возможно участие Зеленского. Будет ли это трехсторонняя встреча, неясно. Говорится лишь, что саммит пока в проработке, а «точные планы» еще не определены.

При этом для Bloomberg то, что Владимира Зеленского исключили из переговоров, кажется очевидным. По мнению агентства, это усиливает опасения Украины в том, что Белый дом и Кремль будут вести переговоры на условиях, которые подразумевают под собой уступки, в том числе территориальные, на которые Киев не готов идти.

Le Figaro считает, что действующий глава Белого дома, похоже, по-прежнему готов делать ставку на свои отношения с кремлевским лидером.