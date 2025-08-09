На Украине заявили, что Трамп оставил Зеленскому только два плохих варианта
У Владимира Зеленского осталось два плохих варианта после того как он публично выступил против предложений Трампа. Киев либо полностью лишится американской военной помощи, включая разведывательные данные, либо будет вынужден вывести войска с территории ДНР. К такому выводу пришло украинское издание «Страна».
Издание пишет, что Зеленский не согласен на предполагаемые условия Трампа, заключающиеся в отводе украинских вооруженных формирований со всей территории ДНР. Однако президент США «слишком многое поставил на грядущие переговоры» с Путиным и не будет кардинально менять условия, ставя под угрозу мирный процесс.
В итоге перед Зеленским открываются два варианта.
Если он продолжит упираться, Трамп прекратит всю американскую помощь Киеву, включая передачу разведданных. Возможно, будут «применены и ещё более жесткие меры воздействия на украинские власти». Все это роковым образом скажется на ВСУ.
Второй вариант: Зеленский может согласиться с выводом войск из Донбасса, но в ответ потребует «максимум от Трампа и Европы».
«Некие гарантии безопасности, поставки оружия, ускоренное принятие в ЕС и т.д. Что касается Конституции Украины, то она предусматривает необходимость референдума только для официального признания потери территории. Для вывода войск референдума не нужно. Достаточно приказа командования», — пишет «Страна».
Издание напоминает, что в последние годы такие приказы неоднократно уже давались — на выход из Лисичанска, Авдеевки, Угледара и других городов ДНР.
NYT: решение Зеленского по территориям вызовет гнев Трампа
Аналитики «Страны» считают, что после сегодняшнего заявления Зеленского маловероятно, что «он согласится отдать весь Донбасс».
Он будет убеждать Трампа снять данное требование.
«Но если этого сделать не получится, то тогда перед Киевом станет выбор между двумя описанными выше очень неприятными вариантами», — резюмирует издание.