У Владимира Зеленского осталось два плохих варианта после того как он публично выступил против предложений Трампа. Киев либо полностью лишится американской военной помощи, включая разведывательные данные, либо будет вынужден вывести войска с территории ДНР. К такому выводу пришло украинское издание «Страна».

Издание пишет, что Зеленский не согласен на предполагаемые условия Трампа, заключающиеся в отводе украинских вооруженных формирований со всей территории ДНР. Однако президент США «слишком многое поставил на грядущие переговоры» с Путиным и не будет кардинально менять условия, ставя под угрозу мирный процесс.

В итоге перед Зеленским открываются два варианта.

Если он продолжит упираться, Трамп прекратит всю американскую помощь Киеву, включая передачу разведданных. Возможно, будут «применены и ещё более жесткие меры воздействия на украинские власти». Все это роковым образом скажется на ВСУ.

Второй вариант: Зеленский может согласиться с выводом войск из Донбасса, но в ответ потребует «максимум от Трампа и Европы».

«Некие гарантии безопасности, поставки оружия, ускоренное принятие в ЕС и т.д. Что касается Конституции Украины, то она предусматривает необходимость референдума только для официального признания потери территории. Для вывода войск референдума не нужно. Достаточно приказа командования», — пишет «Страна».

Издание напоминает, что в последние годы такие приказы неоднократно уже давались — на выход из Лисичанска, Авдеевки, Угледара и других городов ДНР.

NYT: решение Зеленского по территориям вызовет гнев Трампа

Аналитики «Страны» считают, что после сегодняшнего заявления Зеленского маловероятно, что «он согласится отдать весь Донбасс».

Он будет убеждать Трампа снять данное требование.