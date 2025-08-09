Две страны заявили об очень опасной обстановке на планете

Австралия и Новая Зеландия обязались укреплять оборонные и торговые связи на фоне сложной обстановки в макрорегионе и на планете в целом, пишет The New Zealand Herald.

По данным газеты, страны намерены улучшить взаимодействие вооруженных сил и проводить совместные закупки вооружений и военной техники.

«Это позволит нам эффективнее обеспечивать нашу общую безопасность, сдерживать действия, противоречащие нашим интересам, и при необходимости реагировать решительными действиями», — отметили в совместном заявлении премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и лидер Новой Зеландии Кристофер Лаксон.

В документе также говорится, что в последнее время фиксируется рост угроз, связанных с иностранным вмешательством, шпионажем, экономическим принуждением, злонамеренной киберактивностью и транснациональной преступностью, обстановка на планете ухудшилась, риски значительно выросли.

Журналисты пояснили, что государства вынуждены проводить выверенную, сбалансированную политику на фоне амбиций Китая и США.