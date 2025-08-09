Украине посоветовали готовиться к конфликту с соседней Польшей. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы (Госдумы) России от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Украине нужно понять, что основной ее враг находится на Западе, и готовиться к новому к конфликту, чтобы не допустить интервенции», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что Польша долгое время сдерживала свои территориальные амбиции относительно западной части территории Украины. Шеремет подчеркнул, что только Россия может стать реальным гарантом ее безопасности и суверенитета.

В нескольких постсоветских странах отреагировали на условия Путина по миру на Украине

Ранее стала известна реакция стран Прибалтики на предложение президента Владимира Путина по мирному урегулированию украинского конфликта. По словам главы МИД Эстонии, суверенитет и территориальная целостность — краеугольные камни глобальной стабильности.