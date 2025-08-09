Стало известно, кто влияет на политику Трампа

Мелания Трамп оказывает сильное воздействие на своего мужа, президента США Дональда Трампа, рассказал в статье для The Guardian обозреватель Патрик Винтур.

По его данным, именно первая леди стоит за стремительными «разворотами» Трампа по ситуации в Газе и на Украине.

Обозреватель заметил, что в сентябре планируется очередной визит президента США в Великобританию. Он добавил, что в королевстве за словами, мимикой, действиями Мелании будут внимательно следить не только фотографы и репортеры, но и британские официальные лица.

В Лондоне полагают, уточнил Винтур, что британский премьер-министр Стармер заслужил уважение Трампа и не преминет высказать свое мнение, если не согласен. Вместе с тем, принимать решение по тому или иному вопросу будет именно первая леди в частных беседах с мужем.

По его словам, на такие выводы высокопоставленных чиновников натолкнули слова Мелании о влиянии на мужа и признания президента США.

«У меня собственные мысли. У меня свои «да» и «нет». Я не всегда согласна с тем, что говорит или делает мой муж, и это нормально. Я даю ему советы, и иногда он их слушает, а иногда нет, и это тоже нормально», — цитирует Винтур первую леди.

Трамп, в свою очередь, однажды назвал свою жену лучшим знатоком общественного мнения, рассказал о том, что именно жена формирует его мышление и признал, что скепсис первой леди сподвиг его переосмыслить подход к президенту России Владимиру Путину.