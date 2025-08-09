Елизавета II обращалась к экзорцисту, чтобы изгнать привидение из поместья

Елизавета II однажды стала участницей обряда «религиозного очищения» в Сандрингеме. Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на королевского биографа Роберта Хардмана. По его данным, всё случилось в 2000 году, спустя почти 50 лет после смерти её отца Георга VI. В спальне, где скончался монарх, заметили призрака. Его появление вызвало серьёзное беспокойство, особенно у королевы-матери. Она договорилась о церемонии изгнания духа, на которую попала и сама королева.

© Super.ru

Хардман пишет, что Елизавета не была суеверной. Да, её вера была крепка, но в призраков она вряд ли верила. Однако она согласилась на обряд, чтобы успокоить мать, которой к тому моменту было почти 100 лет.

«Это был не обычный обряд экзорцизма. Не было никакого театрального изгнания демонов, как в фильмах. Но место считалось духовно неспокойным, и для его освящения был вызван священник. Удивительно, что королева согласилась там присутствовать. Священник совершил тихую службу, включавшую Святое Причастие и особые молитвы, предположительно направленные на умиротворение духа Георга VI», — цитирует издание Хардмана.

Radar пишет, что эта история только подогревает слухи о паранормальных явлениях в любимом поместье покойной королевы. В Сандрингеме, уточняется, часто жалуются на шаги в пустых коридорах, странное перемещение предметов и мигающий свет.