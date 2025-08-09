Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил в соцсетях, что не верит в слухи о "недопонимании" между США и Россией перед саммитом на Аляске, которые ранее изложил немецкий таблоид Bild. По его мнению, все ключевые моменты соглашения между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным уже согласованы, и украинцам они "очевидно не понравятся".

Комментируя в своих соцсетях информацию о том, что спецпосланник США Стивен Уиткофф мог неверно истолковать слова Путина, Железняк назвал эту версию неправдоподобной.

"Не очень выглядит правдоподобной история, что кто-то там не так понял. США — РФ, или наоборот… Давайте откровенно, если уже публично объявили 15 августа дату и место встречи двух глав государств, то очевидно, что до этого много раз уточнили позиции", — написал нардеп.

Он прямо заявил, что украинцам стоит готовиться к неприятным новостям, которые станут итогом встречи на Аляске.

В Европе отреагировали на отказ Зеленского идти на территориальные уступки

"А вот то, что о чем они там без нас договорились, нам очевидно не понравится, — это ожидаемо. Да и уже понятно после утреннего обращения", — заключил Железняк, имея в виду заявление Владимира Зеленского, в котором тот отверг предполагаемый план Трампа.

Напомним, что сам Дональд Трамп публично заявил, что мирное соглашение будет включать "некоторый обмен территориями на благо обеих сторон".