Владимир Зеленский все время срывает попытки ряда стран достичь урегулирования конфликта на Украине, рассказал в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Накануне глава США Дональд Трамп сообщил, что 15 августа проведет на Аляске переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что стороны обсудят возможные территориальные уступки со стороны Украины.

Украинский лидер резко отреагировал на заявление президента США. Он подчеркнул, что Украина никому, никогда не уступит земли.

NYT: решение Зеленского по территориям вызовет гнев Трампа

«Каждый раз, когда мир становится на шаг ближе, Зеленский начинает саботировать этот процесс», — отметил Кошкович.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в последние дни российские военные взяли под контроль Яблоновку, Александро-Калиново (ДНР), Январское (Днепропетровская область).