Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может закончиться самым радикальным решением — полным выходом США из украинского конфликта, который "развяжет руки" Москве. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его словам, Трамп может просто обвинить Украину и Европу в срыве мирного урегулирования и "эстетично" самоустраниться, оставив Киев один на один с Москвой.

"Трамп может выйти из конфликта, аргументируя это тем, что Украина и Европа мешают урегулированию", — считает эксперт.

По его мнению, главе Белого дома сейчас легко это сделать, так как официально Вашингтон в конфликте не участвует.

Последствия такого шага, по мнению Безпалько, будут кардинальными.

"Для России это означает возможность победить в конфликте, но уже без угрозы со стороны Трампа и Третьей мировой войны. Это будет элегантный выход из конфликта для США и возможность для России развязать себе руки и двигаться дальше", — заключил политолог.

В качестве второго варианта, эксперт рассматривает достижение перемирия, но только "на приемлемых для России условиях". Это, по его словам, станет возможным, если "Трамп заставит Зеленского пойти на отказ от территорий".

Дмитриев высказался о возможном срыве встречи Трампа и Путина

Напомним, Кремль и Белый дом официально подтвердили, что встреча Путина и Трампа состоится на Аляске 15 августа. Ранее сообщалось, что в Москве рассматривалась идея трехсторонней встречи с участием Зеленского, однако российская сторона предложила сконцентрироваться на двустороннем саммите.