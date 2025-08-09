Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

© Global look

«Поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Благодарен за поддержку», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Стороны обсудили переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта.

Перед этим Зеленский провёл телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, а также премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что Зеленский «сходит с ума» из-за предстоящей встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.