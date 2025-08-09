Единственный в истории глава ФБР и ЦРУ умер в возрасте 101 год

Известный американский государственный деятель Уильям Уэбстер умер в возрасте 101 года. Он стал единственным человеком в истории США, возглавлявшим и ФБР и ЦРУ, сообщает Bloomberg.

О смерти Уэбстера объявила его семья. В некрологе он назван «выдающимся человеком», который «всю жизнь боролся за свою страну и абсолютное верховенство закона».

При Никсоне, Картере и Рейгане Уэбстер был прокурором, судьей, а затем директором ФБР. Этот пост он занимал с февраля 1978 года по май 1987 года.

В 1987 году Рейган попросил Уэбстера возглавить ЦРУ. В итоге новый руководитель попал в агентство, находящееся под огнем критики из-за «Ирангейта». Скандал разгорелся, когда политики и спецслужбы США пытались тайно помочь никарагуанским контрас деньгами, полученными от незаконной продажи оружия Ирану.

«После внутренней проверки ЦРУ Уэбстер наложил дисциплинарные взыскания на нескольких сотрудников агентства за их действия в операции «Иран-контрас», в том числе за сокрытие информации от комитетов Конгресса по разведке. Ему также приписывают помощь в восстановлении общественного имиджа ЦРУ», — сообщает Bloomberg.

Уэбстер предпочитал, чтобы к нему обращались «судья» на протяжении всей своей карьеры.