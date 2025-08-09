Власти Аляски заявили, что не знают, где именно пройдет встреча Путина и Трампа

Губернатор Аляски Майк Данливи не знает, где именно в штате 15 августа пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей офиса губернатора штата.

© kremlin.ru

По данным источника, эта информация поступит позже из Белого дома. В офисе также подчеркнули, что планирование встречи происходит на уровне федерального правительства.

При этом сам Данливи в своих соцсетях назвал Аляску подходящим местом для переговоров Путина с Трампом, добавив, что штат готов принять встречу.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что, Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом пройдет на территории России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».