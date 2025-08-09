NYT: решение Зеленского по территориям вызовет гнев Трампа

Владимир Зеленский в субботу, 9 августа, категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа о «некотором обмене территориями». Об этом пишет обозреватель Констант Мехё в статье для The New York Times.

По данным газеты, в пятницу американский лидер сообщил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске обсудит украинский вопрос. В частности, обговорит обмен территориями к обоюдной выгоде: «мы получим часть обратно, а часть обменяем».

«Украинцы не отдадут свою землю [никому]. Любые решения, принятые против нас, любые решения, принятые без Украины, — это одновременно решения, направленные против мира. Они ничего не принесут. Это мертвые решения; они никогда не сработают», — разъяснил Зеленский.

По мнению аналитика, резкий отказ со стороны украинского лидера рискует разозлить Трампа, который сделал мирное соглашение между Украиной и Россией одной из своих главных внешнеполитических целей.

Зеленский испугался решений по Украине без участия Киева

Обозреватель заметил, что позиция Зеленского отражает «широко распространенное на Украине мнение о нежелании уступать территории ради завершения конфликта».

По его данным, инициатива Трампа «задела за живое» не только Зеленского, но и экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Украинцы — это нация, которая не торгует своими территориями. Поэтому мы не можем создавать прецедент, где мир достигается ценой уступок со стороны Украины», — отметил политик.

Недавний опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что чуть более половины украинцев считают, что страна «ни при каких обстоятельствах» не должна уступать земли, «даже если это затянет [конфликт] и поставит под угрозу сохранение независимости», пояснил Мехё.