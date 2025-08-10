По заявлению Флориана Филиппо, возглавляющего французскую партию «Патриоты», Зеленский, вероятно, ищет оправдания, чтобы избежать мирного урегулирования в преддверии возможной встречи Путина и Трампа.

По мнению Филиппо, украинский лидер не стремится к завершению конфликта, поскольку военные действия позволяют ему удерживать бразды правления.

Утверждается также, что европейские партнеры подстрекают его к дальнейшей конфронтации с Россией.