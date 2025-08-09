Появилась новая версия условий Путина по заключению мира на Украине

Президент России Владимир Путин согласится заключить мир с Украиной, если Киев уступит всю территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает Axios.

По информации издания, на встрече со спецосланником президента США Стивом Уиткоффом Путин поднял вопрос о возможности мирного соглашения, которое закрепит достижения России в конфликте.

«В частности, Россия заявила бы прямые претензии на две территории Украины (Донецкую и Луганскую области) и заморозила бы свои нынешние позиции еще на двух (Запорожской и Херсонской областях)», — говорится в статье.

При этом отмечается, что стороны конфликта по-прежнему находятся на большом расстоянии друг от друга.

Россия по украинской сделке может получить еще 10 городов Донбасса

Ранее 9 августа газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских и украинских чиновников сообщила, что Путин представил США масштабное предложение по урегулированию украинского вопроса, включающее в себя территориальные уступки со стороны Киева.