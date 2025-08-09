"Пощечина Трампу": раскрыто, кто стоял за утренним заявлением Зеленского

Утреннее заявление Владимира Зеленского об отказе от любых территориальных уступок является не его личным решением, а совместной операцией "партии войны" Европы, направленной напрямую против президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал известный российский политолог Сергей Марков.

© Московский Комсомолец

По его словам, демарш Киева — это заранее спланированный удар по мирной инициативе Трампа, которую тот анонсировал минувшей ночью.

"Зеленский ответил отказом на предложение России об обмене территориями. Он записал утреннее обращение, где отверг любую возможность украинским войсками отойти назад на Донбассе", — отметил Марков в своем Телеграм-канале.

Эксперт убежден, что за этим шагом стоят европейские лидеры, не заинтересованные в успехе Трампа.

"Это решение — наверняка совместное решение с партией войны Европы, то есть с Макроном, Стармером, Мерцем. И это решение — против Трампа, который уже объявил вчера, что готовится обмен территориями и это будет очень хорошо", — подчеркнул политолог.

Теперь, по мнению Маркова, мир замер в ожидании реакции самого Дональда Трампа. От того, как он ответит на эту "пощечину", зависит дальнейший ход событий.

"Последствия этого решения Зеленского и партии войны Европы пока не ясны. Может быть, Трамп просто стерпит эту пощёчину", — рассуждает эксперт.

Однако он описал и другой, "лучший для России вариант" развития событий: "Если Трамп заявит, что Зеленский - это препятствие к миру и поэтому США будут восстанавливать отношения с Россией, без зависимости от украинской войны".