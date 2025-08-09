Тбилиси выступил с обвинением в адрес Киева

Власти Украины искусственно создают преграды для возвращения своих граждан, депортированных из РФ, которые до сих пор находятся в подвальном помещении грузинского таможенно-пропускного пункта "Казбеги". Об этом заявил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

"Искусственное затягивание процесса наводит на мысль, что желанием украинских властей является то, чтобы эти люди на долгое время застряли в т.н. нейтральной зоне, чтобы потом грузинская сторона была вынуждена позволить им пересечь государственную границу Грузии. Мы категорически заявляем, что не поставим в опасность безопасность населения нашей страны и правопорядок", - сказал Дарахвелидзе.

По его словам, на данный момент на грузинской границе застряли 87 граждан Украины. Большинство из них отбывали наказание в тюрьмах за совершение особо тяжких преступлений. Кроме того, у них нет действительных документов, по которым они смогли бы пересечь государственную границу. Таким образом, власти Грузии не собираются впускать их на территорию страны.

Замглавы МВД Грузии отметил, то они не раз вели переговоры с украинской стороной, в том числе, атташе полиции при посольстве Грузии в Киеве встречался с руководством МВД Украины, но пока безрезультатно. Грузия также предлагала Украине вывезти своих граждан морским или воздушным путем, через Молдавию.

"МВД Грузии еще раз выражает полную готовность в рамках своей компетенции провести все необходимые мероприятия и посодействовать украинской стороне в вопросе возвращения на родину людей, находящихся в т.н. нейтральной зоне, в том числе мы готовы возместить все затраты, необходимые для возвращения этих лиц", - добавил он.

Дарахвелидзе также напомнил, что несколько дней назад 15 граждан Украины объявили голодовку. Таким образом, они хотели донести свой голос до посольства Украины в Тбилиси, чтобы при поддержке украинской стороны и содействии партнеров смогли вернуться на родину.