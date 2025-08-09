Россия в рамках возможной сделки по урегулированию на Украине может получить еще 10 городов на Донбассе. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Если инсайды западных СМИ верны, и есть предварительное согласие США на вывод ВСУ из Донбасса, речь может идти о переходе под контроль РФ как минимум десяти городов - Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Покровск, Мирноград, Родинское, Доброполье, Лиман и Северск», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что это 25% от территории бывшей Донецкой области.

Большинство этих городов - крупные укрепрайоны ВСУ, которые годами готовили к обороне. Также это будет знаменовать продвижение российских войск на более чем 80 километров на запад, пишет «Страна».

Зеленский испугался решений по Украине без участия Киева

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal писала, что двухэтапный план России по Украине якобы включает выведение украинских войск из ДНР, а затем согласование президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом «окончательного мирного плана», его покажут украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.