Экс-аналитик ЦРУ заявил о козырях на руках Путина перед Аляской

Предстоящие переговоры президентов России и США на Аляске могут подготовить почву для прекращения конфликта на Украине. При этом козыри находятся на руках у Владимира Путина. Так считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, передает ТАСС.

Ветеран спецслужб США (ныне антивоенный активист и правозащитник) убежден, что саммит на Аляске 15 августа может способствовать тому, что «мир в конце концов наступит».

«У президента Путина на руках сильные карты, когда дело касается Украины», — сказал Макговерн.

По его мнению, потенциальная договоренность может включать «ограниченное прекращение огня» при условии, что Вашингтон откажется от членства Киева в НАТО, а также прекратит поставлять вооружения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Власти штата готовятся к первому в истории визиту лидера России.