Зеленский испугался решений по Украине без участия Киева

Вопросы урегулирования конфликта на Украине могут быть решены без участия Киева. С такими опасениями в своем Telegram-канале выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Какие-либо решения, которые против нас, какие-либо решения, которые без Украины - это одновременно и решения против мира», — подчеркнул он.

До этого Зеленский ответил отказом на идею передать России всю территорию Донбасса.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

Ранее сообщалось, что Россия хочет провести переговоры по обмену территориями с Украиной.