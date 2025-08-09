В США назвали силы, которые хотят сорвать встречу Путина и Трампа

В Европе и Украине есть силы, которые заинтересованы в продолжении украинского конфликта, эти силы будут стараться сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в соцсети X заявил бывший советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл.

«Несомненно, силы в Европе и на Украине, кровно заинтересованные в продолжении конфликта, будут предпринимать скоординированные усилия по срыву встречи Трампа с Путиным», — подчеркнул он.

Агентство Bloomberg писало о том, что украинский лидер Владимир Зеленский изменил свою позицию по вопросу решения конфликта на Украине, теперь он готов работать над заключением соглашения.

В свою очередь газета WSJ отмечала, что Россия после остановки боевых действий по линии фронта намерена провести переговоры об обмене территориями с Украиной.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.