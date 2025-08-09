Зеленский заявил о готовности завершить конфликт на Украине

Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что любые решения против Украины и, которые принимаются без ее участия, они одновременно являются решением против мира и ничего не дадут, никогда не сработают.

«А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с президентом [США Дональдом] Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, длительного мира — мира, который не развалится из-за желаний Москвы», — заявил Зеленский.

Кроме того, президент заявил, что Украина не намерена отдавать свою землю России.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Это будет первая встреча российского и американского президентов в США с 1988 года. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Зеленский может принять участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.