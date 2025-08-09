Зеленский рассказал о сдвигах в позиции России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии сдвигов в позиции России. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогу разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

© Лента.ру

«На днях активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем, не видим сдвигов в российской позиции. Россияне так же (...) инвестируют в войну и так же навязывают идею «обмена» украинской территории на украинскую территорию с не гарантирующими ничего последствиями», — написал политик.

Зеленский отметил, что все шаги должны быть направлены к завершению конфликта. Кроме того, он поблагодарил Фредриксен за поддержку Украины и Молдавии на пути евроинтеграции в Европейский союз.

9 августа Владимир Зеленский также созвонился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Темой разговоров стал конфликт с Россией и пути его завершения.