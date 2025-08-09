Зеленский ответил на идею передать России всю территорию Донбасса

Украина не намерена отдавать свою землю России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении в Telegram-канале.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Украинцы не будут отдавать свою землю оккупанту», — отметил он.

Также Зеленский заявил, что Аляска, где будут встречаться президенты США и России, «слишком далеко от Украины».

При этом агентство Bloomberg писало о том, что Зеленский изменил свою позицию по вопросу решения конфликта на Украине, теперь он готов работать над заключением соглашения.

WSJ: Россия намерена провести переговоры с Украиной об обмене территориями

В свою очередь газета WSJ отмечала, что Россия после остановки боевых действий по линии фронта намерена провести переговоры об обмене территориями с Украиной.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.