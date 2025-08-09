Пашинян подтвердил готовность передать Азербайджану территории Армении

Премьер Армении Никол Пашинян подтвердил, что в рамках подписанной с Азербайджаном в Вашингтоне декларации Ереван может передать Баку часть своих территорий.

По итогам встречи Дональда Трампа с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном был подписант документ из семи пунктов. Соглашение "подчеркивает стремление сторон к миру", но не раскрывает деталей договоренностей между Баку и Азербайджаном. Ожидается, что они будут опубликованы 11 августа.

Комментируя встречу в Вашингтоне Пашинян фактически подтвердил готовность передать Азербайджану часть территорий Армении. "Есть территории, которые принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана, а есть территории, которые принадлежат Азербайджану, но находятся под нашим контролем", - указал армянский премьер. По его словам, должен продолжиться процесс процесс делимитации границы.

Пашинян объявил в США об историческом событии

"Там, где у нас есть территории, принадлежащие Азербайджану, мы должны их вернуть, - сказал Пашинян. - Там, где принадлежат Азербайджану, но являются нашей территорией, они должны вернуть".

Как подчеркнул Пашинян, обмен территориями может пройти на основе референдума или на "основе принципа равноценности".