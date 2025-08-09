Зеленский может принять участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске

Украинский лидер Владимир Зеленский может принять «какое-то участие» во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил CBS News, что планирование саммита в следующую пятницу пока еще неопределенное, и что все еще существует вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский может принять в нем какое-то участие», — говорится в сообщении телеканала.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Зеленский изменил свое мнение по вопросу решения конфликта на Украине

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.