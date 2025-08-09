Подполковник: США изменили подход к конфликту на Украине

Соединённые Штаты изменили подход к украинскому конфликту, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

По его словам, раньше администрация экс-президента США Джо Байдена заявляла, что конфликт нельзя урегулировать без участия Украины.

Нынешний американский лидер Дональд Трамп, как подчёркивает Дэвис, не скрывает того, что ситуация изменилась.

«Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями и они должны будут их выполнить», — цитирует его РИА Новости.

Дэвис отметил, что переговоры по мирному урегулированию пройдут в том числе без Европы.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что 15 августа на Аляске состоится встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.