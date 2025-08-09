Пашинян обсудил вопрос армянских пленных с Алиевым и Трампом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос армянских пленных, удерживаемых в Баку, однако результатов пока нет.

"Мы обсуждали этот вопрос на самом высоком уровне, но он деликатный, и я воздержусь от дальнейших комментариев. Пока нет результата по этому вопросу, к сожалению, его нет, но мы поднимаем этот вопрос на самом высоком уровне", - отметил Пашинян.

Власти Армении заявляют, что Азербайджан продолжает удерживать десятки военнопленных, а также гражданских лиц, арестованных на границе Армении и в Карабахе, в том числе экс-президентов и крупных чиновников бывшей непризнанной республики.