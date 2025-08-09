Появились сообщения о тысячах новых случаев заболевания вирусом чикунгунья в Китае

Опасения по поводу глобальной вспышки усиливаются, поскольку вирус в Китае требует введения карантина и сообщается о тысячах новых случаев заболевания. Китайские власти ввели карантин, аналогичный карантину по случаю распространения коронавируса Covid, в некоторых районах страны, поскольку число случаев заражения вирусом чикунгунья продолжает расти.

В городе Фошань на юге провинции Гуандун зарегистрировано более 7000 случаев инфицирования, что побудило власти изолировать пациентов в больничных палатах, накрытых противомоскитными сетками, пишет Daily Mail.

Пациенты должны оставаться там в течение недели или до тех пор, пока их анализы не окажутся отрицательными, если это произойдет раньше. Сообщений о смертельных исходах пока не поступало, констатирует Daily Mail.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустил рекомендации для поездок в провинцию Гуандун 2-го уровня, призывающие американцев соблюдать дополнительные меры предосторожности при посещении региона.

Путешественникам рекомендуется пользоваться средствами от насекомых, надевать длинную одежду и находиться в кондиционированных или экранированных помещениях, чтобы избежать укусов комаров.

По меньшей мере еще 12 городов провинции Гуандун сообщили об инфицировании, причем за последнюю неделю было зарегистрировано около 3000 случаев, в результате чего общее число заболевших по стране превысило 10 000.

Тех, кто испытывает лихорадку, боли в суставах или сыпь, просят обратиться в ближайшую больницу, чтобы они могли пройти тестирование на вирус.

Кроме того, официальные лица обязали путешественников из Фошаня пройти 14-дневный домашний карантин, аналогичный карантину в связи с Covid, но с тех пор он был отменен.

На днях в Гонконге был подтвержден первый случай заражения вирусом: у 12-летнего мальчика после посещения Фошаня в июле поднялась температура, появилась сыпь и боли в суставах.

Чикунгунья в основном передается комарами Aedes — теми же видами, которые переносят лихорадку денге и вирус Зика. Это редко приводит к летальному исходу, но может вызвать изнурительные симптомы, подчеркивает Daily Mail. Инфекция чикунгунья наиболее распространена в Азии, Африке и Южной Америке, хотя в последнее время случаи заболевания также появились в Европе и США.

Почти полмиллиона человек были инфицированы во время крупной вспышки в 2004-2005 годах, которая распространилась по Африке, Азии и Северной и Южной Америке.

Доктор Диана Рохас Альварес, медицинский сотрудник Всемирной организации здравоохранения, предупредила: "Мы видим, что история повторяется", имея в виду масштабы предыдущей эпидемии.

Вирус может вызывать лихорадку, боли в суставах и, в тяжелых случаях, опасные для жизни осложнения со стороны сердца и головного мозга. Чикунгунья не передается через жидкости организма или слюну, она может передаваться только при укусе инфицированного комара.

CDC призывает американцев сделать прививки, если они подвергаются повышенному риску заражения.

В конце 2023 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило вакцину под названием IXCHIQ для взрослых в возрасте 18 лет и старше, а в феврале 2025 года была лицензирована вторая вакцина, VIMKUNYA, одобренная для людей в возрасте 12 лет и старше.

Обе вакцины являются одноразовыми и рекомендуются только путешественникам, направляющимся в районы вспышки, или лабораторным работникам, находящимся в группе риска, пишет Daily Mail.

Глобальный всплеск заболеваемости начался в начале 2025 года, когда были зарегистрированы крупные вспышки на островах Реюньон, Майотта и Маврикий в Индийском океане.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, по состоянию на 4 августа этого года в 16 странах было зарегистрировано около 240 000 случаев заболевания чикунгуньей и 90 связанных с этим смертей.

Вирус также распространился на Мадагаскар, Сомали, Кению и Индию и пробирается в Европу.

Число случаев заболевания также увеличилось в Самоа, Тонге, Французской Полинезии, Фиджи и Кирибати.

По состоянию на 5 августа, CDC сообщает о 46 случаях заражения чикунгуньей в США в этом году, все они были зафиксированы среди путешественников, возвращавшихся из районов повышенного риска. Сообщений о смертельных случаях не поступало.

Хотя пока неясно, где именно произошло заражение, агентство выпустило уведомление о повышенном риске для Бразилии, Колумбии, Индии, Мексики, Нигерии, Пакистана, Филиппин, Таиланда, а теперь и Китая.

В 2024 году в США было зарегистрировано около 200 случаев, связанных с поездками, без каких-либо смертельных исходов.

По данным CDC, до 2006 года чикунгунья редко выявлялась у американских путешественников. Но в период с 2006 по 2013 год в США регистрировалось около 30 завозных случаев в год, и все это у людей, которые недавно посетили пострадавшие регионы Азии, Африки или Индийского океана.

В 2014 году было зарегистрировано в общей сложности 2799 случаев заболевания, включая 12 случаев местного заражения, в таких штатах и территориях, как Флорида, Техас, Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, что делает этот год самым тяжелым для распространения вируса в стране за всю историю наблюдений.

Хотя чикунгунья редко приводит к летальному исходу, она может вызывать целый ряд симптомов, в первую очередь внезапное повышение температуры и сильную боль в суставах. Другие распространенные побочные эффекты включают мышечные боли, головную боль, тошноту, повышенную утомляемость и кожную сыпь. Острая фаза заболевания обычно проходит в течение одной-двух недель, но в некоторых случаях боль в суставах может сохраняться неделями, месяцами или даже годами. В редких случаях инфекция чикунгунья может привести к серьезным осложнениям, поражающим глаза, сердце и нервную систему.

Новорожденные, пожилые люди старше 65 лет и люди с сопутствующими проблемами со здоровьем сталкиваются с более высоким риском развития серьезных осложнений, включая сердечно-сосудистые проблемы и, согласно некоторым исследованиям, даже диабет 2 типа или высокое кровяное давление, вызванные поствирусным воспалением.

Важно отметить, что чикунгунья не может передаваться от человека к человеку, констатирует Daily Mail. Вирус распространяется, когда комар кусает инфицированного человека, становится его переносчиком, а затем кусает кого-то еще.

Беременные женщины, которые заражаются незадолго до родов, также могут передать вирус своему ребенку во время родов, что может привести к тяжелому заболеванию новорожденного.

Противовирусного лечения чикунгуньи не существует, но с симптомами можно справиться с помощью отдыха, большого количества жидкости и обезболивающих, таких как ацетаминофен.