В США заявили, что Украину поставят перед фактом после встречи Путина и Трампа

США стали устранять препятствия, которые мешают делу урегулирования конфликта на Украине, это говорит об изменении отношения Америки к украинскому кризису. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

© Газета.ru

«Теперь… все изменилось. Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями, и они должны будут их выполнить. Вот она правда, прямо перед вашими глазами», — подчеркнул он.

По словам военного аналитика, урегулирование украинского конфликта пройдет также без Европы. Как предполагает Дэвис, Вашингтон дал понять Брюсселю, чтобы тот «не лез» в дело решения конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что очень скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем уточнил в соцсети Truth Social, что встреча запланирована на 15 августа на Аляске.

В США объяснили цель встречи Путина и Трампа

8 августа сообщалось, что саммит может пройти уже на следующей неделе. В числе возможных площадок назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России считал подходящим местом проведения переговоров Объединенные Арабские Эмираты, а белорусский лидер Александр Лукашенко предлагал Минск в качестве площадки для встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.