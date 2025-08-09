В полиции Аляски рассказали, кто обеспечит безопасность Путина и Трампа

В полиции Аляски не стали отвечать на вопросы о безопасности на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Секретной службе Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Остина МакДэниела.

«Все вопросы, связанные с данным мероприятием или безопасностью, следует направлять в секретную службу США», — отметил он.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.