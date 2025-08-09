США договорились сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном, об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Трансляцию вел телеканал C-Span.

«Армения также создает эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для разработки этого коридора, которое может продлиться до 99 лет. А затем они обещают, что через 99 лет продлят его», — сообщил глава Белого дома.

Участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передается американской компании и будет называться «Путь Трампа».

Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме

Алиев и Пашинян прибыли в Вашингтон 8 августа для подписания декларации, в которой они обяжутся при посредничестве президента США заключить мирный договор. Как отметили журналу Politico источники из Белого дома, США помогли разрешить спор вокруг Зангезурского коридора.