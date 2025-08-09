Axios: США достигли прогресса на переговорах с Киевом и союзниками по НАТО по Украине

Администрация США сумела достичь значительного прогресса на переговорах по урегулированию украинского кризиса с представителями Киева и союзниками по НАТО в Великобритании. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

"Американский чиновник сообщил мне, что сегодняшние многочасовые встречи в преддверии встречи президента [США Дональда] Трампа и президента [России Владимира] Путина на Аляске позволили добиться значительного прогресса в достижении цели президента Трампа положить конец войне на Украине", - написал он в X.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что представители США, Украины и ряда европейских стран проведут в эти выходные встречу в Великобритании для согласования позиции в преддверии саммита лидеров США и России.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Как подчеркнул Ушаков, Кремль ожидает, что следующая после переговоров на Аляске встреча двух лидеров пройдет на российской территории.